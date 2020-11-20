شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القنطرة شرق يكلف بإنارة مقابر قرية السلام لدواعي أمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق تنفيذ أكبر عملية إنارة في مقابر قرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية إن إنارة المقابر يأتى في اطار خطة انارة بعدد من المناطق والمقابر بنطاق قرى مركز ومدينة القنطرة شرق لدواعى أمنية بعد تكرار حالات السرقة واختباء بعض الخارجين عن القانون بها.

وشدد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق على رؤساء القرى بالمركز على التواجد الميدانى بنطاق الوحدات المحلية ليلا ونهارا لحل أي مشاكل تتعلق بالخدمات الجماهيرية والرد عليها لافتا إلى ان المركز والمدينة يستعد قريبا لأفتتاح مدينة الاسماعيلية الجديدة التي تضم نحو 57ألف وحدة سكنية وما يتبعها من زيادة سكانية كبيرة وضغط على المركز والمدينة مما يتتبع مزيدا من الجهد للجميع من المسئولين بالمركز والمدينة والقرى التابعة.