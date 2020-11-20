شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القنطرة شرق يكلف بإنارة مقابر قرية السلام لدواعي أمنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق تنفيذ أكبر عملية إنارة في مقابر قرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة.
وقال مسؤول بالوحدة المحلية إن إنارة المقابر يأتى في اطار خطة انارة بعدد من المناطق والمقابر بنطاق قرى مركز ومدينة القنطرة شرق لدواعى أمنية بعد تكرار حالات السرقة واختباء بعض الخارجين عن القانون بها.
وشدد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق على رؤساء القرى بالمركز على التواجد الميدانى بنطاق الوحدات المحلية ليلا ونهارا لحل أي مشاكل تتعلق بالخدمات الجماهيرية والرد عليها لافتا إلى ان المركز والمدينة يستعد قريبا لأفتتاح مدينة الاسماعيلية الجديدة التي تضم نحو 57ألف وحدة سكنية وما يتبعها من زيادة سكانية كبيرة وضغط على المركز والمدينة مما يتتبع مزيدا من الجهد للجميع من المسئولين بالمركز والمدينة والقرى التابعة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة القنطرة شرق يكلف بإنارة مقابر قرية السلام لدواعي أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.