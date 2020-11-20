شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب يناقش شكاوى ومطالب أهالي قريتي الأماني البياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، لقاءا لخدمة المواطنين لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في منطقة الاماني ويتبعها منطقة شراويد وابو نتوش التابعة لقرية البياضية، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات، وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن، وذلك في وجود المسئولين التنفيذيين.

وقال رئيس المركز والمدينة، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً إلى أن الاهتمام بمشاكل المواطنين من أولويات العمل التنفيذى، حيث يتم أيضا تلقي شكاوى المواطنين الكترونيا ولذلك لسرعة الاستجابة لها.

واستمع رئيس المركز والمدينة خلال اللقاء إلى شكوى المواطنين والمتمثلة في رصف طرق وعدم تشغيل الوحدة الصحية المقامة بالقرية وانشاء مركز الشباب وعدم انتظام وصول المياه وتكثيف اعمال الانارة بالقرية وتم المرور ميدانيا بالقرية وتم زيارة مكان الوحدة الصحية وفرع بنك التنمية الزراعي ومحطة المياه والسوق النموذجي وجميعها مباني مقامة لا تعمل، وذلك بحضور احمد الاسناوي نائب رئيس المركز والمدنية، ونادية عبدالعال رئيسة قرية البياضية والمهندس مجدي مدير الادارة الزراعية وولاء محمد مدير إدارة خدمة المواطنين .

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أنه يتم عقد لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري، موضحا أن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى بالمركز التكنولوجي بالمدينة على الرقم (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، https://www.shakwa.eg وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس أب بالإدارة على الرقم (01100585052)، إضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع» على الرقم (15330)- والواتس على الرقم (01150606783).