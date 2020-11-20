قطع طريق رئيسي بالقصاصين لتوصيل مياه الري بعد غرق أراضي للفلاحين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين في حل مشكلة قطع الطريق الرئيسي بنطاق ضواحى المركز بعد تعطل عبور مياه الصرف وتكدسها وغرق عدد من الأراضي. وبناء على توجيهات اللواء.اح.شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن الإهتمام بشكاوى المواطنين تلقى المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين شكوى من مواطنى وأهالى قريه الشروق تفيد بقطع طريق أم حبيب الواصل حتى ام مشاق وانسداد مواسير مياه متهالكة. وعلى الفور تم تكليف محاسب محمد عبدالمنعم نائب رئيس المركز والمدينة والمهندس سمير طلبة سكرتير عام المركز والمدينة لحل هذه المشكلة التي واجهت المزارعين بقرية الشروق وبحضور سيد عويضة رئيس الوحدة المحلية لقرية الشروق تم توفير المواسير المطلوبة وبالاتصال بمقاول متخصص تم التنفيذ تركيب مواسير جديده باستخدام الحفار وباقى معدات المدينة والقرية وسط اشادة وفرحة من المواطنين الذين غرقت اراضيهم بسبب المواسير السابقة. الرديئة التي وضعها مقاول عملية رصف مصرف الوادي. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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