شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نقلهم للإسماعيلية ومطروح.. «تعليم القليوبية» تودع مديرها وكيلها بحفل تكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية السابق، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية حاليًا، وعاطف سلامة، وكيل المديرية سابقًا، ومدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح حاليًًا.

حضر الاحتفالية قيادات التعليم وعلى رأسهم الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالقليوبية، ومختار شاهين، نقيب معلمي شمال القليوبية، وسماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومدراء ووكلاء الادارات التعليمية ورؤساء الاقسام بالمديرية وتتضمن الحفل كلمات لبعض الحضور.

واختُتم الحفل بكلمة طه عجلان، والتي تتضمنت مطالبته الجميع بالحفاظ على ماتم إنجازه من عمل خلال 4 سنوات والتعاون مع القيادات الجديدة.

تعليم القليوبيه

تعليم القليوبيه

تعليم القليوبيه