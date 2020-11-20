شكرا لقرائتكم خبر عن بمليار و178 مليون جنيه.. قريبًا افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه سيجري قريبًا افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بتكلفة مليار و١٧٨ مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريحات الخميس- أن المستشفى تتبوأ موقع متميز بمدينة سوهاج الجديدة، ومقامه على مساحة ٢٦ ألف متر مربع، وتضم ٣ مبانٍ، المبنى الأول يضم قسم الإستقبال والعيادات الخارجية، والمبنى الثاني يضم كلية الطب البشري، والمبنى الثالث للخدمات، ويشمل كل الخدمات التي تقدمها المستشفى، مثمنًا دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوي الذي يخدم محافظات الصعيد ككل.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن المستشفى تضم 286 سرير، من بينهم قسم خاص بالعيادات الخارجية، وعدد ١٢ غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، وعدد ٤٧ وحدة عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوي للأطفال والكبار، موضحاً أنه تم الإنتهاء من مرحلة الإنشاء الهندسي للمستشفى بتكلفة ٨٥٨ مليون جنبه، وتم تسليمها للجامعة وجاري عملية إجراء الفرش والأثاث والأجهزة والمعدات بتكلفة ٣٢٠ مليون جنيه.

وأشار «عزيز»، إلى أن المستشفى تضم كافة الأقسام الموجودة بالمستشفيات الجامعية الأخرى خارج حدود المحافظة، وستحدث طفرة كبيرة في تحسين وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة سوهاج، وكل محافظات الصعيد المجاورة.