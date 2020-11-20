محمود محي الدين: إشادة من خبراء صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تقارير مجموعة خبراء صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري إيجابية للغاية.
وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل عبر شقين الأول تمويل الأداء السريع، والثاني الاكتفاء والاستعداد الائتماني للمساعدة، ويبلغ قيمة التمويل 8 مليارات دولار يتم تقديمه لمصر عبر شرائح.
وكشف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الأولى للاقتصاد المصري التي تتيح بعد موافقة إدارة صندوق النقد خلال الأسابيع المقبلة لمصر تمويلًا إضافيًا بحوالي 1.6 مليار دولار.
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