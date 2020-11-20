شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سوقين عشوائيين وعربة فول ومصادرة مكبرات صوت في حملة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي ببورسعيد، اليوم، أعمال الحمله الموسعه لإزاله إشغالات الباعة الجائلين وضبط مكبرات الصوت وفض الأسواق العشوائية بعدد من مناطق الحي، وقامت إدارة الإشغالات بحمله موسعة لإزالة إشغالات الباعه الجائلين والتعديات على الرصيف العام أمام المقاهي والمحال التجارية بشوارع نهضة مصر والعبور و23 ديسمبر ومنطقه الصفا.
وأسفرت الحملة عن إزالة السوق العشوائى أمام عمارتى 14، 16 وإزالة محل لبيع الأسماك بمنطقة الصفا بناءا على شكوى مقدمه من الأهالي، كما تم ازاله السوق العشوائى وفروشات للباعه الجائلين حول محيط مبنى محطه الإرسال التلفزيوني بتقاطع شارعى نهضة مصر وعبدالرحمن كما قامت الحمله بضبط عدد من مكبرات الصوت وماكينه للباعه الجائلين، وإزالة عربة فول وتروسيكل لبيع الأسماك بالمنطقة.
وفي سياق متصل قامت الحملة بالتنبيه على أصحاب الأكشاك الغير مرخصة بجوار عماراتى 80 ،79 باالازاله الفوريه كما سيتم قرارات قرارات ازاله بمنطقة فاطمة الزهراء كما قامت الحمله بإزالة عدد 2 ترابيزة بلياردو بمنطقة السيدة نفيسة وضبط عدد من مكبرات الصوت اثناء استعمالها من قبل عدد من الباعه الجائلين وذلك في إطار مكافحة ظاهرة استخدام هذه المكبرات في إزعاج المواطنين.
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