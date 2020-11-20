شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: بدء استعدادات جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على رفع درجة الإستعداد والتجهيزات الخاصة لاجراء جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس النواب داخل المحافظة، والتي ستنطلق يومي 23 و24 نوفمبر الجارى.

وقال الفقى - فى تصريحات له اليوم - أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت والمشاركة فى الإنتخابات بالمحافظة، يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز إنتخابي، و‏ 1081 لجنة فرعية، لافتا إلى أنه وجه بتجهيز المقار الإنتخابية وفقا للكشوف المرسلة، وتطهير وتعقيم المقرات ومحيطها قبل بدء الإنتخابات، وفى نهاية كل يوم إنتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن إنتظار للناخبين أمام مقار اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية متابعة جميع اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الإنتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين، لإنجاح العملية الإنتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتجرى جولة الإعادة فى الإنتخابات بنظام الفردى بمحافظة سوهاج، بين 28 مرشحا، على 14 مقعدا، فى 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة.