وزير الزراعه بسيوة: دراسة عمل آبار عميقة لضخ مياه بدرجة ملوحه أقل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد كلا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس عقب لقاء اهالي سيوة مزرعة بسيوة كنموذج لاحدى المزارع المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى والرى بالغمر وارتفاع ملوحة المياه. وأكد على أهمية الحاجة إلى اعادة التاهيل للمزرعة والمماثلة لها بالتنسيق مع وزارة الرى لعمل الرى المنتظم ودراسة عمل ابار عميقة لضخ مياه بدرجة ملوحة أقل والإغلاق التدريجي للآبار الحالية مع خلط المياه مع الآبار الجديدة وتقديم الدعم الفنى والتخفيف للمزارعين، مع عمل بحوث تطبيقية للتربة وأفضل الانواع الزراعية المناسبة لها واستغلال المساحات الفارغة داخل المزارع. ووجه وزير الزراعة باهمية عمل حقول للارشاد الزراعى يطلع عليها المزارعين بما يتناسب مع طبيعة البيئة بسيوة. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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