شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» الجديد يستهل نشاطه بتكريم رئيس «أنا مصراوية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، نشاطه الرسمي في أول يوم عمل رسمي له، اليوم الخميس، بعد صدور قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتعيينه وكيلاً لوزارة التعليم في الاسكندرية، بتكريم مروة حافظ، رئيس مؤسسة أنا مصراوية.

وجاء تكريم «مروة»، تقديرا لجهود مؤسسة انا مصراوية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل أولياء أمور طلاب الإسكندرية بدفع المصروفات الدراسية للطلاب وتوفير حقائب مدرسية وتوزيعها على الطلاب الأكثر احتياجا.

ووجه «سعد» الشكر للقائمين على مؤسسة انا مصراوية، مؤكداً على أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع مطالبًا مؤسسات المجتمع المدنى بمزيد من الدعم للعملية التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

حضر التكريم، يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وناصف ماهر، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.