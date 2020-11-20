شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعه يقرر مساعدة شباب المزارعين في مشروع الـ30 فدانا بسيوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه السيد القصير وزير الزراعه خلال زيارته التفقدية لسيوة نموذج لواحدة من المزارع الاهلية النموذجية التي تعتمد على الرى بالتنقيط لرى كافة الزراعات البيئية كالنخيل والزيتون مشيدا بالنموذج الذي يجب تعميمه على الزراعات بسيوة لتوفير المياه ويمنع زيادة منسوب الصرف الزراعة ويعمل على زيادة الانتاجية ،وكذلك تفقد مصنع اهلى لصناعة الزيتون والتمور.
كما وجه وزير الزراعة بالدفع بادارة تطوير الرى الحقلى الاسبوع القادم لمساعدة الشباب المزارعين بابو شروف لمشروع ال٣٠ فدان لمراجعة الوصلات والتدريب كيفية التعامل معها، كذلك التاكيد على توفير جميع المعدات والآلات الزراعية اللازمة لمزارعى سيوة.
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