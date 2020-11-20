شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: يتم تنفيذ 50 مشروعا فى وقت واحد بمجالات التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة بالقبة التاريخية هى النموذج الممثل للتعليم في مصر ومهتمون بتوفير تعليم جيد بجودة عالية لكل فئات المجتمع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، نهدف إلى توفير تعليم يواكب احتياجات المجتمع ونعمل على 50 مشروعا في وقت واحد وأنهينا خلال الــ 4 سنوات الماضية نجو 25 مشروعا ضخما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمى.

وأشار، إلى أن العمل ممتعا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفضل وجود مجموعة مميزة من رؤساء الجامعات والمسؤولية عن الجامعات المصرية كبيرة جدا.