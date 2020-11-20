شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لم نرصد سوى 4 حالات إصابة كورونا بالجامعات منذ بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك شائعات كثيرة انتشرت حول تزايد الإصابات بفيروس كورونا فى الجامعات، مضيفًا أن الوزارة تتابع موقف الإصابات بفيروس كورونا فى الجامعات بشكل مستمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أنه لم يرصد سوى ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بالجامعات منذ بدء الدراسة حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك العشرات من حالات الاشتباة، لافتا إلى أن الوزارة جاهزة للموجة الثانية لفيروس كورونا وستتعامل مع أى زيادة فى الإصابات بالفيروس.

وأوضح أن التعليم العالى يتخذ الإجراءات الاحترازية فى التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة بالجامعات، مؤكدًا أن 31 مستشفى جامعى مخصص للعزل على أهب الاستعداد لأى طارئ فى زيادة أعداد الإصابات.