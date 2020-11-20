شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: مصر أصبحت رائدة فى نقل وزراعة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن مصر أصبحت رائدة فى نقل وزراعة الكبد، قائلا :"بقت تتعمل بسهولة فى أكثر من مركز ومصر أصبحت رائدة فى هذا المجال".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية كانت أول من اعتمد تبرع اثنين لمريض واحد، لافتا أن ترتيبنا متقدم فى عمليات زراعة الكبد بعد هذا الفريق الذى نجح فى تقنية نقل الكبد من اثنين متبرعين احياء وهذا النوع من العمليات تم إجراؤه فى مصر.

وأكد المتينى، أن المتبرع الحى هو الحلقة الأصعب والأهم فى عمليات زراعة الكبد، لافتا إلى أن السنوات المقبلة الأوبئة والأمراض المعدية ستأخذ حيز اهتمام كبير من الصحة الطبية .

وقال رئيس جامعة عين شمس ، إن التعليم هو قاطرة التنمية فى كل بلد، مؤكدا أنه لا توجد ميزانية لدولة فى العالم تتحمل مجانية التعليم بالكامل .

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن التعليم حق دستورى ولكن لمن يستحقها، موضحا أنه يوجد فى بعض الجامعات الحكومية برامج تعليمية بمقابل مادى .

وحول مجانية التعليم، رد رئيس جامعة عين شمس قائلا :"حافظ على المجانية بس بضوابط"، مضيفا "التعليم الجامعى المجانى يحب أن يكون بمواصفات وضوابط معينة".