شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث صندوق تحيا مصر: الرئيس أكد على أهمية تعظيم دور المجتمع المدنى بمشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس السيسى أكد على أهمية تعظيم دور المجتمع المدنى في تنفيذ كل ما هو متعلق بمشروعات التنمية، موضحا أن المحرك الأساسى للقافلة الإنسانية هو الرئيس السيسى بتوجيهه بتعظيم أنشطة صندوق تحيا مصر، وتم التفكير في حشد كل أطراف العمل المجتمعى في توقيت واحد لأكبر قافلة شهدها العالم، وتم تسجيل رقم جديد في موسوعة جينيس كأكبر قافلة تبرع بالدواجن والمواد الغذائية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، القافلة الإنسانية تستهدف مليون أسرة، وهذه السيارات تتحرك غدا، وهناك محاولة مع موسوعة جينيس لتسجيل أكبر سرب من الشاحنات الخاصة بالتبرع، حيث كل السيارات على طريق طوله 3.2 كم، ونحقق رقم قياسى جديد، موضحا أنه يتم تحريك القوافل على 27 محافظة وكل محافظ يكون مسؤول لاستقبال القافلة ثم منظمات المجتمع المدنى تقوم بتوزعها على الفئات المستهدفة.

وتابع:" عملنا قافلة مشابهة 300 ألف كرتونة فى رمضان، وطالبوا تسجيلها في موسوعة جينيس، وجاءت الفرصة لعمل ثلاثة أضعاف وتم التواصل".