شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: لدينا حوالى 70 حالة اشتباه بكورونا.. ولا يوجد إصابة مؤكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه فوجئ بالأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هناك عشرات الطلاب أصيبوا بفيروس كورونا في الجامعة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 70 حالة حتى الآن مجرد اشتباه بالفيروس ولكن لا يوجد أي إصابة مؤكدة حتى الآن بالفيروس، وقال: "في أعراض معينة بتظهر في إصابات والحالات اللي احنا بنتابعها منزليا هي اشتباه برد، وعيادة كوفيد 19 تقوم بمتابعة الطلاب المعزولين منزليا بشكل مستمر".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أغلب اللي خلصوا العزل المنزلي بعضهم رجع وبيمارس حياته عادي، ولابد ألا يكون هناك تهويل ولا تهوين في هذا الأمر وكان هناك حديث في بداية الدراسة، ونحن نطبق الإجراءات الاحترازية".

وقال: "منذ عدة أيام وجدت هناك كثافة كبيرة داخل الجامعة، وقالوا لي أن طلاب انتساب بدأوا في حضور محاضراتهم، فتم إعادة تقسيم الطلاب، بحيث حضور طلاب انتساب غدا الجمعة، حتى يتمكن طالب الانتساب من الحصول على جرعة التعليم اللازمة له".