شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "تحيا مصر" يعلن تجهيز 462 شاحنة لتقديم مساعدات إنسانية لـ27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتكثيف جهود الصندوق استعدادًا لفصل الشتاء، فجاءت الفكرة بتجميع أكبر قافلة إنسانية في أقصر وقت ممكن، لافتا: "عيوننا كانت على موسوعة جينيس منذ اللحظة الأولى.. نحن دائمًا على تواصل وشراكة دائمة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد الأسر المستهدفة بدعم الصندوق، بالإضافة إلى كل منظمات المجتمع المدني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل: "نحن بحاجة إلى أن نثبت لكل المساهمين المؤمنين بفكرة صندوق تحيا مصر أننا على قدر ثقتهم.. الحمد لله حققنا رقمين قياسين فكنا أكبر قافلة يتم التبرع بها بالمواد الغذائية والدواجن".

وتابع: "غدًا الجمعة بصدد تنظيم أطول مسيرة في العالم بشاحنات تبرع 462 شاحنة على 27 محافظة، حتى نكسر بها رقم قياسي موجود في موسوعة جينيس في هولندا كانت 416 شاحنة.. بهذه القافلة الإنسانية يكونوا قد حققوا ثلاثة أرقام قياسية".