شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: زراعة الكبد تستغرق الآن حوالى 5 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنه اختار من البداية التخصص في مجال زراعة الكبد، وأن هناك متلازمة تؤدى إلى فشل كلوى ووفاة بعيدا عن البلهارسيا، لافتا إلى أنه سافر إلى إحدى البعثات في فرنسا واستمر فيها لمدة 3 سنوات، ولكن الشهور الأولى لبعثتى في باريس كانت مثل الكابوس.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المدرسة الفرنسية في جراحة الكبد متميزة جدا، ويسبقون الإنجليز بكثير جدا، موضحا أنه كان مركز جدا في إتقان زراعة الكبد.

وتابع رئيس جامعة عين شمس: عمليات نقل وزراعة الكبد في البداية تستغرق أكثر من 15 ساعة، ولكن الآن تستغرق حوالي 5 ساعات، لافتاً إلى أن أول خطواته في تنفيذ عملية زراعة الكبد كان في مستشفى خاصة.

وأكد أنه لم يكن يتخيل أبدا أن يصبح عميدا لكلية الطب أو رئيسا لجامعة عين شمس، منوها بأن نقل وزراعة الكبد هي الجراحة الأكثر تعقيدا، حيث إنه كان ينادي بأن فيروس سي قضية أمن قومي منذ التسعينيات، ولم يسمع أحد إلى ذلك.

وأشار إلى أن زراعة الأعضاء قائمة على فريق من مختلف الأعمار وليس شخص واحد، مؤكدا أن الفرق الطبية التي تقوم بزراعة الكبد هي منظومة متكاملة.