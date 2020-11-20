شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: المستشفيات الجامعية أحوالها تتحسن وتقوم بدور بطولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن خريج الطب فى مصر مشهود له فى كل مكان بالعالم، ومؤكد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المستشفيات الجامعية أحوالها تتحسن يوما بعد يوم، وأن المستشفيات الجامعية فى مصر تقوم بعمل بطولى فى كل الأزمنة".

وعلق رئيس جامعة عين شمس، حول اختيار عدد كبير من العلماء فى قائمة عالمية، قائلا: "الجامعات فى مصر والمؤسسات البحثية بخير وتحتاج لدعم أكثر".

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن جامعة عين شمس بها أكبر عدد طلبة فى مصر حوالى 250 ألفا وأن البحث العلمي ما يزال بحاجة للمزيد من الدعم، مشيرا: "أطمح أن تصبح جامعة عين شمس من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".