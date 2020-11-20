شكرا لقرائتكم خبر عن "أعضاء الكلية الملكية" تحتفل بيوم الطفل المبتسر بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر، والموافق 17 نوفمبر من كل عام، وتأتى الاحتفالية للعام الثالث على التوالى، والتى تُقام فى محافظة أسوان بصعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب وصندوق تحيا مصر وجامعه أسوان، وتستمر على مدار 4 أيام فى الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2020، وتشمل العديد من الأنشطة المجتمعية فى قرى النوبة مع تدريب جيل من مقدمى المشورة الأسرية، قادر على رفع الوعى وتغيير المفاهيم.

بالإضافة إلى ورشة علمية للأطباء بجامعة أسوان ومؤتمر علمى موسع يشارك فيه العديد من الخبراء المصريين والعالميين فى مجال طب الأطفال والمبتسرين وأمراض القلب، وسيتم ختام البرنامج بإضاءة معبد فيلة باللون الأرجوانى يتبعه، سباق جرى من أجل أطفالنا ومستقبلهم فى الألف يوم الأولى من عمرهم.

ويحتفل العالم فى يوم السابع عشر من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل المبتسر، حيث يهدف هذا الاحتفال إلى التوعية وتسليط الضوء على هؤلاء الأطفال المبتسرين الذين قد يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة نظرًا لولادتهم المبكرة واحتياجهم إلى رعاية متخصصة وإلى دخول الحضانات، إضافة إلى كونهم سببا رئيسيا في ارتفاع وفيات ومضاعفات حديثي الولادة.

ويذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر "ناقصى النمو أو الخدج" هو حركة عالمية انطلقت من إيطاليا عام 2008، لرفع الوعى العالمى بهذه المشكلة، حيث يولد فى كل عام من ربع إلى نصف مليون طفل مبتسر، وقد احتفل لأول مرة بهذه المناسبة على المستوى الدولى فى عام 2011.

وفى مصر، بدأت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفال باليوم العالمى للطفل المبتسر عام 2018 من أجل رفع الوعى المجتمعى بالقضايا المفصلية الخاصة بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة فى مصر إلى 18 - 20%، وتمثل 47% من وفيات حديثى الولادة بالإضافة إلى كونها أحد أهم اسباب الإعاقة بين الأطفال فى مصر.

وفى أول احتفاليه أقامتها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال قامت بإضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الأرجوانى احتفالا بهذا اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات التوعوية العلمية والمجتمعية.

وفى عام 2019 قامت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بإضاءة برج القاهرة باللون الأرجوانى وعقد عدة جلسات حوارية وبرامج علمية لمناقشة الأسباب وراء ارتفاع معدلات الولادات المبكرة فى مصر وكيفية تخفيض هذه المعدلات وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للأطفال المبتسرين وذويهم وذلك فى نادى شباب الجزيرة بالتعاون مع العديد من الهيئات العالمية والمحلية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى برنامج توعوى موسع بالمناطق الأكثر احتياجاً استفاد منه أكثر من 2000 أم وطفل.