شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيي الدين: الصحة العالمية تحتاج 7 مليارات دولار لتوفير علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هناك أنباء عن تطوير لقاحات كورونا سواء في أمريكا أو روسيا أو الصين، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد انتصارًا علميًا يحمل الأمل لمرضى كورونا، وبالتالي من المهم توصيل اللقاحات إلى العالم فى ظل عجز 28 مليار دولار تم توفيرها بجانب 7 مليارات دولار لتوفير اللقاحات للفقراء خلال العام.

وأضاف محمود محيى الدين، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أن مشكلة التمويل مهمة لحلها، بجانب تجاوز كل المشكلات الاخرى المتعلقة بالأمن واللوجستيات، على سبيل المثال قد لا تستطيع توصيل الدواء أو عدم وجود مخازن او عملية التوصيل لأن هناك اشتراطات لحفظ اللقاح مثلاً تحت درجات حرارة معينة.

وأشار محمود محيى الدين، إلى أن هناك اعتراضات فى أوروبا على الحصول على اللقاح نفسه، لافتًا أن هناك مليار إنسان ليس لديهم مياه، أغلبهم فى أفريقيا وهى أمور قد تكون مشكلة لنقل العدوى وليس للعلاج.