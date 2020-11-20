شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكانبرا بقيم مأدبة غداء بمناسبة انتهاء فترة عمل المستشارة علياء أبو النجا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام سفير مصر لدى العاصمة الاسترالية "كانبرا" محمود زايد مأدبة غداء لوداع المستشارة علياء أبو النجا بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسفارة المصرية، حضرها العديد من الدبلوماسيين والسفراء العرب والأجانب.



السفير محمود زايد والسيدة علياء ابوالنجا نائب السفير

وقال السفير "زايد" إن الخارجية المصرية بها دبلوماسيات نسبتهم تقريبا 25٪ ؜وهذه نسبة مرتفعة، موضحاً أن المستشارة "علياء" كواحدة منهن مثلت مصر تمثيل مشرف، وتوجه لها بالشكر على كل مجهوداتها، مضيفاًَ أنه يعتبر كل الموجودين اليوم سفراء وأن اعضاء الجالية المصرية سفراء مشرفين لمصر.



السفير محمود زايد وعلياء أبوالنجا والمستشار محمد مامون ومحمد قمبشاوي وعلاء تمام

في المقابل توجهت المستشارة "علياء" بالشكر لكل الموجدين بالحفل ، مشيرة إلى أن نجحها في عملها كان توفيق من الله وبعده كل من ساعدوها في مقدمتهم والدها ووالدتها وزوجها، لإيمان والدها بها وتشجيع والدتها ولوقوف زوجها طارق خطاب بجانبها حيث تواجد معها فترة تواجدها بأستراليا.



ميلاد رعد سفير لبنان و السيدة علياء ابوالنجاء

ومن جانبه، قال السفير جرانت موريسون المسئول عن القطاع الافريقي بوزارة الخارجية الاسترالية، إن التعاون بين السفارة ووزارة الخارجية الاسترالية مثمر للغاية، مضيفاً أنه شخصياً كان له عدة لقاءات مع السيدة علياء وكلها كانت مثمرة.



علياء تتوسط السفير المصري محمود زايد والسفير جرانت موريسون المسئول عن القطاع الافريقي بوزارة الخارجية الاسترالية

حضر الحفل ميلاد رعد سفير لبنان، وعلي كريشان سفير المملكة الاردنية الهاشمية وعزت عبد الهادي سفير فلسطين باستراليا ونيوزيلندا ودول الباسيفيك، وعبدالله البسبوسي، سفير دولة الامارات والسفير أيسايا كابيرا سفير كينيا وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي.



السيدة علياء ابوالنجاء تتوسط القمص توما بقطر والقس مايكل زامر راعي الكنيسة الارثوذكسية بكانبرا

كما حضر السفير كريم مدرك سفير المملكة المغربية و السفير د.باسم حطاب سفير العراق والسفير مصباح اللافي سفير ليبيا السابق بكانبرا. وشريف خالى نائب السفير الجزائري وأحمد فرحات القائم بأعمال سفارة السودان وأحمد الدغريري القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وعدلى الخالدى نائب السفير الأردني. وبادى موجاندا نائب سفيرة أوغندا، ومني شندي كابتن بالبحرية الاسترالية والمستشارة سهير زيدان نائب السفير الفلسطيني ونورا صلاح السكرتير الاول بالسفارة الفلسطينية وعدد من الجالية المصرية.



علياء أبوالنجاء والسيدة مني شندي كابتن بالبحرية الاسترالية



لسفير المصري محمود زايد وعلياء أبوالنجاء يتوسطان تريزا ابراهيم وجيهان سيداروس وايناس سيداروس ونعيم ابراهيم



السفير المصري محمود حافظ وعلياء يتوسطان مجموعة من السفراء العرب