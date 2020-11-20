شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: نقل الكبد من متوفى إلى حى ليس حراما وأجريت 1320 عملية زراعة كبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن نقل الكبد من متوفى إلى حى ليس حراما، وهذه المنظومة غير مقبولة بسبب بعض العقائد لدى المواطنين، وهناك 7 أعضاء يمكن نقلها من الجسد الميت للحى.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه قام بإجراء 1320 عملية زراعة كبد بمشاركة فريق مصري خالص، مشيرا إلى أن نسبة الخطورة على المتبرع 0.05%، لافتا إلى أنه كان مهموما بما يراه في مستشفيات الدول الأوروبية ولا يراه في المستشفيات المصرية تجاه عمليات نقل وزراعة الكبد.

وتابع: أنه تلقى دعما غير مسبوق من مستشفى وادي النيل في إجراء عمليات زراعة الكبد، لافتاً إلى أن بدايات عمليات زراعة الكبد كانت في إنجلترا وفرنسا وأمريكا.

ولفت إلى أن طريقة اختيارعمداء الكليات عن طريق الانتخابات ليس الأفضل، مشيراً إلى أن النظام السياسي الحالي أقرب إلى المثالية، موضحا أن هناك الجراحين في أمريكا يعملون حتى سن الثمانين.

وتابع: أسرتي حاولت منعي من قبول عمادتي لكلية الطب، ولولا الفريق المساعد لي لا أساوى شيئا.

