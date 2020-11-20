شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: لدينا حالات مصابة بكورونا وتخضع للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وجود حالات اشتباه بكورونا فى الجامعة، موضحا أن الطالب المصاب يخضع للعزل المنزلى. وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن عدد إصابات كورونا المؤكدة 30 أو 40 حالة. وأكد: "كل هذه الحالات يتم متابعتها".

ونفت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك بظهور ما يزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد فى الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان، فى بيان للجامعة منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب أقل من نصف العدد المذكور بكثير فى عدد من الكليات، وتصل إلى 50 أو 60 حالة على أقصى تقدير، وقد تم رصد الإصابات أو الاشتباه منذ بداية العام الجامعى، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات، مؤكدًا أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعة كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعة حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.