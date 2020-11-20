شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة الإدارية يشهد حفل تخرج متدربى برنامج تنمية القدرات القيادية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ونائبه وعدد من القيادات بمقر الهيئة، مراسم الاحتفال بتخريج متدربى البرنامج الأول لتنمية القدرات والمهارات القيادية للشباب، والذى تم استحداثه ليتلائم مع القيادات الشابة من الكوادر المتميزة علميا وعمليا من القطاعين الخاص والعام.

وأشار رئيس الهيئة فى كلمته، إلى أن الكوادر المتميزة من الشباب النزيه هى أمل المستقبل وقاطرته إلى التنمية، وأن عنصر اختيار الكفاءات فى شغل الوظائف القيادية عليه عامل كبير فى الارتقاء بالمؤسسات وتطوير أدائها، واستمع إلى كلمة أحد المتدربين بالبرنامج، وهنأهم على اختتام البرنامج التدريبى بنجاح وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم.