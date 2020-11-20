شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: عمدة طوكيو تخرجت من "آداب القاهرة" و سافرت لتسليمها الشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمدة طوكيو تخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة، وسافرت بنفسى لتسليمها الشهادة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية أم بي سي مصر، لدينا أنظمة تعليمية مختلفة ولابد من نوفير الخدامات التعليمية الجيدة ولدينا أيضا مشروعات ضخمة الآن نعمل عليها ما بين جامعات أهلية حكومية وخاصة للتعليم الجيد في مصر.

وأشار، وزير التعليم العالى إلى أننا نستهدف إنشاء جامعات أهلية كفروع للجامعات الحكومية العريقة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا أدخلنا الكثير من التخصصات الجديدة على النظام التعليمي في الجامعات المصرية العريقة.