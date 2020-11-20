شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إذا لم تتغير سياسة مواجهة كورونا حتى فبراير سيموت 400 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن على الحكومة الفدرالية تقديم دعم مالى للولايات المتضررة من فيروس كورونا، متابعا: ناقشت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات العمل على توفير لقاح كورونا وتوزيعه بشكل شفاف.

وأضاف الرئيس الأمريكى المنتخب خلال مؤتمر صحفى: التزمت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات بمواصلة الاجتماعات لتنسيق جهودنا لمكافحة كورونا، مستطردا: يمكننا التغلب على الجائحة بالعمل معا فلا شيء يستعصي علينا إذا تكاتفنا وهذا ما أكد عليه حكام الولايات.

وأوضح جو بايدن، أن فكرة أن فيروس كورونا سيزول بشكل عادي ليست واقعية ويجب التفكير في إعادة هيكلة مؤسساتنا، مستطردا: اتفقت مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الإيديولوجية.

وأكد جو بايدن، أنه إذا لم تتغير سياسة مواجهة كورونا حتى شهر فبراير المقبل فسيموت نحو 400 ألف شخص.