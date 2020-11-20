شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: حكام الولايات أكدوا ضرورة المسارعة لتطعيم 330 مليون أمريكى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يجب التركيز على المجتمعات الأمريكية التي تعاني أكثر من كورونا، موضحا أن مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب خلال مؤتمر صحفى: لسوء الحظ فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا، موضحا أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية.

وتابع جو بايدن: حكام الولايات أوضحوا أنه لا يمكننا الانتظار ويجب المسارعة في توفير القدرات لتطعيم 330 مليون أمريكي.

واستطرد الرئيس الأمريكي المنتخب: بحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح، متابعا: يمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع.