شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف جو بايدن: نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا. وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب : مكافحة كورونا تحتاج لعمل جماعي.

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