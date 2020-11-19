لليوم الرابع.. استمرار حملة قياس السكر بجامعة قناة السويس (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار إستكملت جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، فعاليات مبادره قياس السكر لإجراء المسح الطبي الذي يتضمن قياس السكر العشوائي وضغط الدم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجميع الكليات. وأشار الدكتور محمد جودة البقري، مدرس تمريض الباطني والجراحي، بكلية التمريض، إلى أنه تم رصد ٦حالات ارتفاع ضغط ورصد ٨ حالات مرضية بإرتفاع السكر وتم تقديم التثقيف الصحي لهم وتم رصد ٢ حاله فقط هبوط في مستوى السكر ونصحهم بتاول الغذاء الصحى تجنباً لمضاعفات هبوط السكر الحاد. مبادرة قياس السكر بجامعة قناة السويس مبادرة قياس السكر بجامعة قناة السويس الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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