شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 4 محاضر وإنذارات بيئية في حملة على معامل التحاليل ومراكز الأشعة بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان بمخافظة المنوفية، قيام اللجنة المشكلة من مسؤل البيئة ومسئول العلاج الحر ومكافحة العدوى بالإدارة الطبية بسرس الليان المرور على 9 معامل التحاليل الطبية ومركز أشعة، وذلك لمتابعة الإشتراطات البيئية السليمة وطرق التخلص الآمنة للنفايات الخطرة.
وأسفر المرور على تحرير 2 إنذار بيئي و2 إنذار من قبل العلاج الحر للسير في إجراءات الترخيص.
وذكر أن تلك الحملات تهدف بتفعيل دور اللجان المشرفة على تجميع المخلفات والنفايات الطبية الخطرة بطريقه آمنة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير 4 محاضر وإنذارات بيئية في حملة على معامل التحاليل ومراكز الأشعة بسرس الليان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.