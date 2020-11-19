شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 4 محاضر وإنذارات بيئية في حملة على معامل التحاليل ومراكز الأشعة بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسن عبدالعال، رئيس مدينة سرس الليان بمخافظة المنوفية، قيام اللجنة المشكلة من مسؤل البيئة ومسئول العلاج الحر ومكافحة العدوى بالإدارة الطبية بسرس الليان المرور على 9 معامل التحاليل الطبية ومركز أشعة، وذلك لمتابعة الإشتراطات البيئية السليمة وطرق التخلص الآمنة للنفايات الخطرة.

وأسفر المرور على تحرير 2 إنذار بيئي و2 إنذار من قبل العلاج الحر للسير في إجراءات الترخيص.

وذكر أن تلك الحملات تهدف بتفعيل دور اللجان المشرفة على تجميع المخلفات والنفايات الطبية الخطرة بطريقه آمنة.