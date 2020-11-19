شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يصدر بيانا بإنجازاته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحرص المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على القيام بالدور الوطني المنوط به وفق القرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.

وفور أداء المجلس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب شرع المجلس في مواجهة التحديات الهائلة التي كلف بها في ظل التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري من خلال المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات، فعقد عددًا من الاجتماعات ناقش فيها المجلس العديد من الأمور والقضايا المتعلقة بالإعلام، ونتج عنها إصدار العديد من القرارات والتوصيات؛ منها ما يتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع المزيفة وإطلاق حملة «امسك مزيف»، ورصد تجاوزات بعض المواقع الإلكترونية، ومنها ما يرتبط بقيام المجلس بدوره التنظيمي، وتشمل الالتزام بالارتقاء بالإعلام والإعلاميين والعناية بتطويرهم وتوفير التدريب المناسب لهم، كما تتضمن إطلاق حملة «اعتز بفنك» نظرًا للمكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانون المصريون، وتحتوي على إقرار عشر ضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية.

أما عن الدور الوطنى الذي يقوم به المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، فقد عقد المجلس جلسة نقاشية حول الإعلام والأمن القومي بدعوة من رئيس المجلس كرم جبر ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة

وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، وتم فيها مناقشة محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.

وامتدادًا لدور المجلس الوطنى، فقد عقدت غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار الأربع أيام وكان المجلس في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامي ومطابقته لجميع المعايير التي وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التي واجهت السادة الإعلاميين والصحفيين في التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما قام المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة الوطنية للإعلام لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بماسبيرو يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. كما جري إعداد المنتدى الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. ثم تم تنظيم ورشة عمل حول تغطية انتخابات مجلس الشيوخ بحضور150 إعلاميًا وصحفيًا.

وبناءً على توصيات لجنة الشكاوى تصدي المجلس للصفحات المزيفة التي تبث أخبار كاذبة وتشيع الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال مخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحذف الصفحات المزيفة مثل تلك الصفحات التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور وصفحة «عالم النقل والسكك الحديدية» ثم تبني المجلس إطلاق حملة «امسك مزيف» لمواجهة خطر هذه الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعى.

وأكد السيد رئيس المجلس على أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لهذه الظاهره ومحاسبة مرتكبيها.

كما قرر المجلس بعد إجراء الفحص لشكوى السيد محافظ الدقهلية ضد الصحفية غادة عبدالحافظ بجريدة المصري اليوم لتضرره مما نشرته على الموقع لتعرضها لحياته الخاصة بإحالتها إلى نقابة الصحفيين للمساءلة التأديبية، وإلزام الموقع ببث اعتذارعن المواد المخالفة بذات طريقة الإبراز التي بُثت بها تلك المواد، ودفع غرامة 50 ألف جنيه.

وأكد المجلس انه سيقوم بمتابعة ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تستوجب المساءلة القانونية عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.

والتزامًا من المجلس بإعلاءً أحكام القضاء وإنفاذ القانون وتنفيذًا للاحكام القضائية الباتة واجبة النفاذ، وافق على إلغاء قرار المجلس السابق بوقف قناة LTC وإعادة بث القناة وان تتعهد القناة بإعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير والاكواد الإعلامية التي وضعها المجلس.

وعلى صعيد آخر قيام المجلس بدوره التنظيمي، دعا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كافة الوسائل الإعلامية لتقنين اوضاعها قبل 24 نوفمبر 2020م طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام وأعلن المجلس خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة، كما أقر المجلس سبعة عشر تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة).

كما وافق المجلس على التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات وأقر الموافقة على عدد طلب واحد وعدم الموافقة على عدد 3 طلبات لاستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة.

واستعرض المجلس التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص الصحف ووافق على نقل الأسهم لبعض الصحف الورقية.

وفى هذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها.

وتشجيعًا للصحفيين والإعلاميين على الإبداع والإتقان قرر المجلس إطلاق جائزة كبرى في الصحافة والإعلام على المستوى العربي والدولي لأفضل إعلامي وأفضل مقدم برامج وأفضل مقال صحفي وأفضل تغطية صحفية وإعلامية.

وفي الإطار نفسه يشرع المجلس في تنفيذ الخطة التدريبية التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي والتي تتناول تصور لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها، وستشهد تعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، وافق المجلس على أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين.

كما وافق المجلس على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين في لجان المجلس.. وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.

وجري الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين بالمجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضًا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها.

كما تم التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعيات المسجلة لديها بشأن الدوريات التي تصدرها ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسيء إلى العلماء والأطباء.

وحرصًا على توفير الرعاية الصحية للصحفيين وافق المجلس على طلبات المساهمة في نفقات علاج عدد من الصحفيين وتم وضع قواعد لتحديد آلية الصرف.

ونظرًا للاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس للفن قرر إطلاق حملة بعنوان «اعتز بفنك» تثمن المكانة الرفيعة التي يمثلها الفن والفنانون المصريون، وضرورة الحفاظ على تلك المكانة وعدم المساس بها، باعتبار الفنانين هم النماذج التي يحتذي بها الشباب، ويؤثرون في المجتمع بشكل إيجابي. وتعظيم دور الفن المصري كأهم أذرع القوى الناعمة، وعدم قبول الأدوار أو البرامج التي تمس مكانتهم ودورهم في المجتمع. كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى إقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان القادم، في ضوء اختصاص المجلس بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.

وفي مجال الرياضة حرص المجلس على تطبيق مبادئ الحيادية ونبذ التعصب فأقر عشر ضوابط لتنظيم عمل البرامج الرياضية بهدف ترسيخ معنى المسؤلية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء خطاب إعلامى تنموى يعلي من شان الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.

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