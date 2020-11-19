شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تحذر: لن يُسمح بركوب المترو دون كمامة.. والغرامة 4 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، أنه لم يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من يوم السبت المقبل دون ارتداء الكمامة.
وكشفت الهيئة العامة لمترو الأنفاق في بيان صادر اليوم الخميس أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة العامة لمترو الأنفاق أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها سوف تصل الغرامة الفورية إلى 4 آلاف جنيه.
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