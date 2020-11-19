شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من السبت تطبيق غرامة المترو بسبب الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة النقل انه اعتبارا من السبت سيتم تشديد الرقابة على ارتداء الكمامة في مترو الانفاق والسكة الحديد،وانه لن يسمح بدخول أي راكب المرفقين بدونها.
وقام مترو الانفاق بتغيير رسالتها الصوتية في محطات المترو، حيث أشارت إلى أنه في إطار الاجراءات الاحترازية ضد الموجه الثانية لجائحة كورونا، تحذر الشركة المصرية لإدارة مترو الانقاق انه لن يسمح باستخدام المترو بدون الكمامه، وأنه سيتم تطبيق غرامة 4 آلالف جنيه على من لا يرتدي الكمامة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارا من السبت تطبيق غرامة المترو بسبب الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.