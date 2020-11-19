شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارا من السبت تطبيق غرامة المترو بسبب الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل انه اعتبارا من السبت سيتم تشديد الرقابة على ارتداء الكمامة في مترو الانفاق والسكة الحديد،وانه لن يسمح بدخول أي راكب المرفقين بدونها.

وقام مترو الانفاق بتغيير رسالتها الصوتية في محطات المترو، حيث أشارت إلى أنه في إطار الاجراءات الاحترازية ضد الموجه الثانية لجائحة كورونا، تحذر الشركة المصرية لإدارة مترو الانقاق انه لن يسمح باستخدام المترو بدون الكمامه، وأنه سيتم تطبيق غرامة 4 آلالف جنيه على من لا يرتدي الكمامة.