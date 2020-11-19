شكرا لقرائتكم خبر عن «رأفة بالغلابة».. استشاري باطنة عامة بالفيوم: الكشف والإعادة بـ10 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العشرات يتراصون على سلم عيادته التي تمتلئ من الداخل بالمرضى غالبيتهم من البسطاء والفقراء الغير قادرين على دفع قيمة كشف أطباء آخرين، وسط هؤلاء ينتظر دوره في توقيع الكشف الطبى بعض المرضى من الأغنياء والقادرين الذين فضلوا الإنتظار لأوقات طويله لكن اختيارهم له لمهارته بحسب العديد منهم.

بدأ الدكتور الحسينى فراج استشارى الباطنه والمدير السابق لمستشفى طامية المركزى العمل في عيادته الخاصة بمدينة طامية عام 1981 يقوم بتوقيع الكشف الطبى على مرضاه، بقيمة 150 قرش وبعد مرور 33 سنه بلغت قيم الكشف عشرة جنيهات بمعدل زيادة سنوية 25 قرش، ولم يرغب في افتتاح عيادة خاصة بالقاهرة حيث تقيم أسرته، مفضلاً البقاء حتى بعد بلوغه سن المعاش بين من يراهم أحق بالرعاية الصحية من البسطاء والفقراء من أبناء الفيوم.

يؤمن أن الطب رسالة هدفها رفع الألام عن المرضى والمغالاة في رفع قيمة الكشوف الطبية «تجارة» تحول دون لجوء الكثير من المرضى للعيادات الخاصة لعدم قدرتهم على توفير قيمة الكشف الطبي

القناعة كنز لا يفنى إيمان راسخ داخل الدكتور الحسيني والسعادة في مساعدة الغير والوقوف بجانبهم هي أقصى أمانيه، ومراعاة ظروف الناس شعور يجب الإحساس به ومساعدتهم خاصة مع المرضى الفقراء.

مهارة الحسيني أشهر أطباء الفيوم في تخصصه «باطنه عامة» شهادة يقر بها الجميع، المرضى، والأطباء ورغم ذلك لم يزد قيمة الكشف الطبي عن 10 جنيهات لا تعادل قيمة «ساندوتش»، ينفق منها على أسرته ويسدد منها قيمة الإيجار الشهري ويدفع رواتب العاملين في عيادته

يصفه مرضاه بالإنسان «طبيب الغلابة» ويعتبره الكثير من النماذج التي تساهم في بناء مصر منذ عشرات السنين بعدما وهب نفسه لمساعدة الناس بمقابل رمزي ولا هدف له سوى مداواتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم

داخل عيادته في مدينة طامية يجلس المرضى في انتظار دورهم لتوقيع الكشف الطبي يقول على جاد الرب أحد المرضى كنت أعاني من مرض «بفم المعدة» وذهبت للكثير من الاستشاريين وجعل الله شفاءي على يد الدكتور الحسيني

وترفع العجوز نادية عبدالسلام 70 سنة يدها للسماء وتدعي أن يطيل الله في عمر الحسيني الذي يداويها بأجر رمزي، فلولاه ما تمكنت من الذهاب إلى طبيب في عيادته الخاصة .

الكثير من الأطباء في الفيوم تتلمذوا على يد الحسيني لكنهم عندما افتتحوا عيادات خاصة تضاعفت رسوم كشفهم لأضعاف عن استاذهم

بعد بلوغه سن المعاش لم يترك الحسيني عيادته في مدينة طامية ويبدأ العمل فيها مبكراً في الحادية عشر صباحاً، يواصل توقيع الكشف الطبي على مرضاه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، يقصده المرضى من كافة أنحاء المحافظة كما يقصده مرضى من محافظات بني سويف والجيزة ليس فقط لقلة قيمة الكشف الطبي لكن أيضاً لمهارته وتفوقه في مجاله.

بدأ الحسيني عمله طبيب وحدة ريفية بقرية الفهمية على أطراف محافظة الفيوم من الجهة الشرقية ثم انتقل للعمل طبيب مقيم في مستشفى طامية المركزي وحصل على الماجستير في أمراض الباطنة عام 1981 ثم عمل أخصائي ثم مديراً لنفس المستشفى، ويرجع عدم إفراطه في رفع قيمة الكشف الطبي لمراعاته الظروف الإجتماعية لأهالي الفيوم مؤكداً أن طول فترة عمله بالمحافظة منذ عام 1976 جعلته واحداً منهم، يقول كنت أشعر دائماً أن أناس كثيرون محتاجون، وليس لديهم القدرة المادية للحصول على خدمة طبية جيدة بأجر عالي، يردد الحسيني «الحمد لله» مرات عديدة قائلاً عايش كويس ومبسوط ودخلي من العيادة يكفيني ويفيض مني،وكفاية دعوات الناس لي

ويرى أن القطاع العلاجي بوزارة الصحة يعانى من مشاكل كثيرة أهمها ضعف التمويل مؤكداً احتياج هذا القطاع لدعم مالي لمواجهة ارتفاع الزيادة السكانية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.