شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان وحدة بحوث الأسمدة العضوية «الكمبوست» بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من المزارع الإرشادية للدواجن وتربية السلالات المختلفة من الأغنام، مع أهمية الوصول بتلك الخدمات إلى أهالي سيوة للاستفادة منها والتعريف بها، وكذلك تفقد مصنع عصر وتعبئة الزيتون بمركز بحوث الصحراء، مؤكدًا أهمية مساعدة المزارعين في إنتاجهم من الزيتون وكيفية إعداده للعصر وتقديم كل الدعم لهم، مع التخفيف من قيمة عصر الزيتون.

كما افتتحا وحدة بحوث الأسمدة العضوية «الكمبوست»، حيث وجه وزير الزراعة بضرورة استغلال المخلفات الزراعية في «الكمبوست»، بما يعود على زيادة الإنتاجية والتسويق الجيد مع تيسير نقل المخلفات من المزارعين والحاجة للرعاية الفنية للنخيل وتقليمها بما يعود على الإنتاحية، والإسراع في إنشاء معمل مركزي للنخيل، وعمل دورات تدريبية للمزارعين.

ودعا وزير الزراعة إلى تبني مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي، كمشروع تربية دودة القز.