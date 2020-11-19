شكرا لقرائتكم خبر عن «المتيني»: المستشفيات الجامعية حالتها ممتازة.. وتقدم دورا عظيما في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية حالتها ممتازة، وتقدم دورا عظيما في مصر، خاصة أن دورها العظيم برز خلال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن أدوار المستشفيات الجامعية تتنوع بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والعلاج، بالإضافة إلى أن أحوالها تتحسن يوما بعد يوم.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية في الغرب تقوم على أحدث ما وصلت إليه العلم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن البحث العلمي ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أن جامعة عين شمس تقدم خدماتها لأكثر من 250 ألف طالب.

وتمنى رئيس جامعة عين شمس، أن تكون الجامعة من أفضل 200 جامعة في العالم، كما وصلت كلية الطب بجامعة عين شمس إلى المرتبة 176 من أصل 200 على مستوى العالم.