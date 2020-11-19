شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيي الدين: الدين الخارجي المصري في وضع جيد حاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الدين الخارجي المصري في الفترة الحالية في وضع جيد، في ظل الظروف القائمة.
وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر skype لبرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر لديها برنامجًا طموحًا للنمو والتصدير، ما يحتاج إلى تزويد الإرادات القادمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتصدير فيما بعد.
وذكر أن ما وصفه بالآفة المصرية في موضوع التعامل مع الاقتصاد، لا تكمل مسيرة الاقتصاد الذي اتُخذ على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أنه لا يمكن أن يكون هناك تراجعًا في التحول الخاص بالدول، مثل ما حدث في فيتنام.
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الوضع في مصر
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اصابات
111,613
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101,421
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6,495
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