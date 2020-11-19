شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الشيوخ»: انتهينا من اللائحة الداخلية.. وبصدد إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الانتهاء من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس الشيوخ، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها أولا.

وقال عتمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة» الذي يقدمه الإعلامى خالد العوامي، عبر قناة «الحدث اليوم»، إنه بالنسبة للهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، فيتم تشكيل هيئة لكل حزب لديه أكثر من مقعدين داخل المجلس، متابعا: «التسلسل الإجرائي للائحة البرلمانية هو إرسالها لمجلس الدولة بداية من يوم السبت المقبل وحتى يوم 29 لمراجعتها كمشروع قانون، ثم إلى مجلس الوزراء، الذي يقوم بدوره بإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها».

وأوضح الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، هي 14 لجنة ويحدد عقد أول جلسات المجلس باللائحة الجديدة في 29 من الشهر الجارى، مؤكدا أن اختصاصات مجلس الشيوخ لا تتعارض على الإطلاق مع مجلس النواب، بل مكملة له حيث يبدى المجلس الرأى في مشروعات القوانين التي تعرض عليه من البرلمان أو رئيس الجمهورية، قبل إقرارها من البرلمان في النهاية، وذلك لتوثيق دعائم الحريات والديمقراطية داخل الدولة المصرية.

وأشار إلى إمكانية اقتراح مجلس الشيوخ مشروعات قوانين، وقد يرسلها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، مؤكدا: «مجلس الشيوخ مجلس نيابى يشارك في التشريع مع مجلس النواب، وتشكيل اللجنة العامة به يتكون من الرئيس والوكيلين وكل حزب له هيئة برلمانية في اللجنة العامة ثم 5 من المستقلين».