شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبو صوير يضبط مخالفة بناء أثناء تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت أجهزة المتابعة بمركز ومدينة ابوصوير بالاسماعيلية من ضبط مخالفة بناء خلال ارتكابها في نطاق مركز ومدينة أبوصوير.
وبدأت عملية رصد المخالفة ببلاغ من مسؤول الرصد الميدانى الخاص بمخالفات البناء بقيام أحد المواطنيين ببناء عقار في أرض زراعية ودون أي ترخيص أو اوراق قانونية وعلى الفور تم ابلاغ ناصر جيد رئيس مركز ومدينة ابو صوير، والذي توجه على الفور إلى مقر المخالفة وتمكن من وقفها على الفور وتحرير محضر بالواقعة.
وأكد رئيس مركز ومدينة أبو صوير، أنه تم تعميم منشور على جميع رؤساء القرى بنطاق مركز ومدينة ابوصوير لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى دون الرجوع إلى رئاسة المركز والمدينة لمواجهة أي محاولات للتعدى على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص.
وطالب رئيس المدينة المواطنيين بالالتزام بالتعليمات والقوانيين الخاصة ببناء العقارات وعدم التعدى على الاراضى المملوكة للدولة أو الاراضى الزراعية مؤكدا ان هناك العديد من الجهات تتولى الرصد الميدانى للمخالفات سواء بالمركز والمدينة أو المحافظة أو مكتب متابعة المحافظ أو الزراعية.
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