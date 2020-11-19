شكرا لقرائتكم خبر عن شكشوك بالفيوم اول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبادرة قرية صديقة للطفل، وأعلنوا قرية شكشوك كأول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها المجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز التعليم المدني بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومارتينو ميل مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، وجيرمي هوبكنز مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور ناصر مسلم منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة.

وتفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنشطة القوافل الصحية والثقافية، وأنشطة معسكر الأطفال للرسوم الفنية والمشغولات اليدوية، والتي تضمنت معرض فني لرسوم الطفل، ومعرض مشغولات يدوية لأمهات الأطفال.

كما تفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنشطة دوائر الحكي للأطفال «دوي»، وأنشطة تمكين الأطفال من التحول الرقمي، والأنشطة المهارية لفريق الدعوة، كما شهدا جانباً من نموذج لمحاكاة برلمان طفل الفيوم.

خلال كلمته في احتفالية إعلان قرية شكشوك صديقة للطفل، هنأ محافظ الفيوم أطفال المحافظة باليوم العالمي للطفل، مؤكداً أنهم مستقبل مصر الزاهر، لافتا إلى أن استقبال خط نجدة الطفل ل 3000 مكالمة من الفيوم، يعكس مدى المعرفة والوعي بقضايا الطفولة، مشيراً إلى أهمية تمكين الأطفال والمرأة، وتوفير كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي توفر لهم سبل الحياة الكريمة، بالاضافه إلى معرفة حقوقهم، والتزاماتهم، وتنمية مهارات الاطفال، ودور المجلس القومي للطفولة والامومة في الحرص على مراعاة اطفالنا بطريقة سليمة.

كما أعرب المحافظ، عن سعادته لما يقوم به الاطفال وامهاتهم من صناعات يدوية وفنية والتعبير عن أرائهم، موجهاً بعرض منتجاتهم وتسويقها بمهرجان الفيوم الذي يقام بقرية تونس الشهر القادم.

وخلال كلمتها، تقدمت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر لأهالي الفيوم على حفاوة، موضحة أن اختيار قريه شكشوك صديقة للطفل يأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي للطفل 2020، واستكمالاً لاحتفال المجلس خلال شهر اكتوبر الماضي باليوم العالمي للفتاه تحت شعار طفل 2020 (تعليم- صحة- تمكين)، كما يأتي استكمالاً أيضاً لأنشطة برنامج دعم الأطفال وتمكين أسرهم الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى مشروع تنميه 50 قرية من القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم من خلال العديد من المبادرات والأنشطة، مثل مبادرة مدرسة آمنة صديقة للطفل، ومبادرة أمهات رائدات التي تستهدف السيدات من خلال فصول التنميه الشاملة، وكذلك التمكين الاقتصادي للسيدات.

وكشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بعض الإحصاءات مفادها أن عدد أطفال الشوارع في العالم وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة بلغ 150 مليون طفل، من بينهم 2 مليون طفل بمصر، وبلغ عدد الأطفال العاملين بمصر 2،8 مليون طفل، كما بلغ عدد المتسربين من التعليم من اجمالي سكان مصر إلى 2 مليون و122 طالب، وأظهرت الاحصائيات أن أكثر من ربع نساء مصر تزوجن قبل بلوغ 18 سنة.

وأضافت، أن كل هذه الاحصائيات تستلزم منا تكثيف الجهود الرامية لحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات، لضمان حياه كريمة لهم، وفي هذا الإطار تم الإعلان اليوم عن مبادرة قرية صديقة للطفل، احتفالاً باليوم العالمي للطفل، للإلتزام بتحسين حياة الأطفال وفقاً لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفقا للمعايير التي يضعها المجلس، مع ضرورة تمكين الفتيات والأمهات، ودعم الاطفال المهمشين ومد يد العون لكل طفل موجود على أرض مصر دون تمييز، وذلك لحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

وفي نهاية الاحتفال، قامت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بتقديم الدروع التذكارية لكلا من محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أبشواي .