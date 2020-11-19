شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء علي الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة.. وتحرير محضر بالواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي بشرق القاهرة أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى للاعتداء من قبل مجهولين ،عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة حيث قام على اثرها ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة.

وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا ،وتجمع ثلاثة اشخاص اخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة واحدثوا بعض الاصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة .

وقام فريق الوحدة المتنقلة بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

كما توجه الفريق إلى قسم شرطة مدينة نصر حيث تم تحرير محضر وحجز احد المتعدين بالضرب بعد هروب الأخرين والسيارة الملاكى، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث تم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم اخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر ،ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.