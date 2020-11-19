شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الفصل عقوبة الطالب غير المُلتزم بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، أن إعادة الحياة إلى الجامعات والتعليم العالي كانت أصعب من قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، قائلًا: «كنا حريصين إننا ما نضيعش الطلاب والعام الدراسي مع إننا شوفنا دول كتير نظامها التعليمي اتلغبط».

وأضاف «عبدالغفار» خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر، في جامعة القاهرة، في حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر» الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن المنافسة بين الجامعات الحكومية والجامعات الجديدة شريفة، قائلًا: «الجامعات الخاصة بتغير من المشاريع الجديدة للتعليم العالي.. لكن التنافس أمر إيجابي يخدم الطالب».

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أدخلت الكثير من التخصصات الجديدة على النظام التعليمي في الجامعات المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن أسواق العمل ستختلف تمامًا خلال الـ10 سنوات المقبلة، قائلًا: «نوم الناس في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة كانت واحدة من أسوأ مراحل التعليم».

وتابع: «حضرنا اجتماعات بالمجلس الأعلى للجامعات تحت حصار طلاب مخربين ومع ذلك لم يتم إلغاء الدراسة أو تأخير النتائج»، قائلًا: «كلية الطب بجامعة القاهرة ترتيبها ما بين الـ 100 و150 من بين 30 ألف كلية طب حول العالم».

وأعلن «عبدالغفار» عن وجود 22 جامعة مصرية في تصنيفات عاملية، مشيرًا إلى أن عُمدة طوكيو تخرجت من كلية الآداب في جامعة القاهرة، قائلًا: «أعداد الطلاب الكبير أبرز تحدي يواجه الجامعات المصرية».

وعن الجامعات الأهلية قال «عبدالغفار»، أن الدولة تستهدف إنشاء جامعات أهلية كفروع للجامعات الحكومية العريقة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تستهدف الطبقة المتوسطة، قائلًا: «لا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة فقط في تطوير التعليم».

وعن تنفيذ ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من «كورونا»، قال «عبدالغفار»، إن عقوبة أحد الإجراءات العقابية في حال عدم التزام الطلاب بالإجراءات.