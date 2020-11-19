شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيسًا لجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا، الخميس، بتعيين الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيسًا لجامعة الإسكندرية، خلفًا للدكتور عصام الكردي، الذي أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
وشغل قنصوة منصب عميد كلية الهندسة، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، ثم محافظًا للإسكندرية.
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