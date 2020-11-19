شكرا لقرائتكم خبر عن المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان يكشف نسبة تعاطى الأطفال للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحمن حماد، المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان للأطفال والمراهقين، إن عدد الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير المخدرة بالحقن على مستوى العالم 11 مليونا، مضيفا أن مشكلة المخدرات أزمة عالمية تخترق الحدود سواء الغنية أو الفقيرة.

وقال خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة، أن عدد الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخدرة حول العالم يقرب من 300 مليون، مضيفا أن صندوق ومكافحة الإدمان كشف أن نسبة التعاطى بين طلاب المدارس حوالى 7.7% تزيد إلى 8.5% بين طلاب المدارس الفنية .

وأشار إلى أن أزمة المخدرات أصبحت مشكلة عالمية ، وتحد عالمى مرتبط بالعولمة ، مشيرأ إلى أن كندا وأوروجواى للأسف تقومان بتقنين المخدرات وأصبح عن سن 18 عامأ يصبح من حق الشخص الحصول على المخدرات .