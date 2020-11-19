شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مجهولون يعتدون على الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى بشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عدد من أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوي التابع لوزارة التضامن بشرق القاهرة أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلى للاعتداء من قبل مجهولين، عقب اصطدام سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة حيث قام على إثرها ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة.

وقالت وزارة التضامن فى بيان صحفى، إنه خلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريًا، وتجمع ثلاثة أشخاص أخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة واحدثوا بعض الإصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وقام فريق الوحدة المتنقلة بإبلاغ الشرطة حيث حضرت نقطة شرطة الشروق وحررت محضرًا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

كما توجه الفريق إلي قسم شرطة مدينة نصر، حيث تم تحرير محضر وحجز أحد المتعدين بالضرب بعد هروب الأخرين والسيارة الملاكى، وتم توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما تم تكليف محامى من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث تم عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم اخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر، ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.