شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: ننسق مع صندوق تحيا مصر لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تحيا مصر رائد في عطائه ولم يكن يتخيل أحد أن يقدم كل تلك الإسهامات فى مختلف جوانب التنمية فضلا عن الإسهام في دعم الفئات التي تحتاج إلى حماية، مشيرة إلى أنه زاد عطاء الصندوق منذ جائحة كورونا بشكل كبير، وكان قبل ذلك يساهم في العديد من المشروعات، إلا أنه تم التنسيق معه بعد الجائحة من أجل تقديم كل الخير لمصر، والتنسيق لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار: "خرجت أول قافلة بالتنسيق مع الصندوق وبعض الجمعيات الأهلية تضم 300 سيارة تريلا تضم أدوات صحية وأدوية وأجهزة تنفس صناعي، وهذا العام ستشهد مصر قاعدة بيانات بكل الأسر التي تحتاج إلى مساعدة، والتي ستضم حوالي 10 مليون أسرة، ووجود أكثر من قاعدة بيانات الخاصة بالجمعيات والوزارة والصندوق يثري العمل الخيري ويضمن توجه المساعدات إلى مُستحقيها".

وقال: "جزء من أخلاقيات الشراكة هو أن تقدر كل مؤسسة الأخرى، ومصر حطمت رقما بموسوعة جينيس بأكبر قافلة مساعدات على مستوى العالم لتضم أكثر من 400 سيارة محملة بالمساعدات، وستتيح وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات لـ 50 ألف صياد، وتوفير دخول ثابتة لها، ويمكن من خلال تلك الأدوات تعظيم اقتصاد البلد".