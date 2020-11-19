شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الإهمال فى الإجراءات الاحترازية يتسبب فى زيادة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك تزايدا فى أعداد إصابات فيروس كورونا فى مصر ولا سبيل سوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى أعداد كبيرة من الإصابات، مضيفة أن فيروس كورونا لا يضعف فى درجات الحرارة العالية، ولم يثبت حتى الآن تأثير تغير الفصول فى قوة فيروس كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن قدوم فصل الشتاء يؤدى إلى فرصة الإصابات العالية بفيروس كورونا ولابد من الحذر، لافتة إلى أنه عند وصول إلى لقاح فعال سيتم تعميمه داخل الدولة، مؤكدة أن زيادة الأعداد فى الإصابات بسبب إهمال المواطنين فى الإجراءات الاحترازية.

وتابعت: "فيروس كورونا مكمل فترة ولابد من التعايش معه ولابد اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، ولا يوجد علاج ولا لقاح حتى الآن.. وتهاون المواطنين فى التعامل مع الإجراءات الاحترازية أدت إلى تزايد حالات كورونا".