شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 130 شريكًا من القطاع الخاص يساهمون فى القافلة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن هناك 130 شريكًا من القطاع الخاص يساهمون في القافلة الإنسانية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن القافلة الإنسانية التي انطلقت من العاصمة الإدارية كانت مثال رائع للتعاون بين فئات الدولة المختلفة تحت مظلة صندوق تحيا مصر، موضحة أن أي موقع محلى ودولى وعالمى لمصر فخر لنا كلنا ونتمنى أن تنهض مصر وكل يوم أحسن من الذى قبله.

وذكرت أن جزء من القافلة عبارة عن مساعدات ولكن لها شق أخر من التمكين الاقتصادى، مثل فئة الصيادين والعمال الحرفيين من العمالة غير المنتظمة، نضع لهم استراتيجية حماية اجتماعية، بالإضافة إلى خدمات طبية من حضانات وأجهزة غسيل كلوى، مشيرة إلى إطلاق مبادرة "النول المصرى" لإحياء صناعة السجاد والمفروشات المصرية.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى لدى وزارة التضامن قاعدة بيانات بها 8 مليون أسرة، والجمعيات الأهلية لديها قواعد بيانات أيضا، مقدمة الشكر لفريق تحيا مصر الذى تعب في إنجاز هذا العمل.

وأكدت أن الوزارة تقدر كل مواطن وكرامة كل مواطن، وإن لم يكن قادر على العمل فإن كرامته حق لدى الدول، أما الشخص القادر على العمل إكراما له نساعده لتأهيل نفسه لسوق العمل لمرحلة معينة أو نساعده لو تعثر في شغله لفترة معينة، مردفة: وزارة التضامن تقف دائما في ظهر الضعيف وغير القادر ونحث الشباب على العمل والإنتاج".