شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي عن دور الدولة تجاه ذوي الاحتياجات: ربنا بعتلنا هدية اسمها السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة: ربنا بعتلنا هدية اسمها عبد الفتاح السيسي ولا يوجد شيء في مصر يتركها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن جميع المصريين كانت أوضاعهم سيئة ولذلك قام المصريون بثورة وعندما تنظرين إلى أعين الرئيس ترين حنانًا وصدقًا.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: كل فئات المجتمع المصرى وثقت في الرئيس ومواجهة مصر كل الأكاذيب هو ما جعلها صامدة حتى هذا الوقت، ومن ليس لديهم قضية والمخربون لابد أن يكذبوا، ونعود إلى مصر التي أحبها مصر التكافل وأنا كنت أعيش بأحد شوارع حلوان الكبيرة والتي إذا حدثت حالة وفاة بالشارع كان ممنوعًا أن يقيم أحد أهالى الشارع حفل زفاف وكان هناك إحساس بالآخر ونحن بدأنا في العودة مرة أخرى إلى أصولنا والتي بنينا بها حضارتنا.
وتابعت: المارة لعبت دورًا كبيرًا وأولادها هم من حموا مصر من التفتيت وهناك بعض المنظمات مثل هيومان رايتس ووتش لا ترى ما يحدث في قطر ولا ترى ما يحدث في تركيا أو أي دول أوروبية ومصر هي التي دمرت مشروع الشرق الأوسط الكبير .
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